لطلاب الثانوية.. التفاصيل الكاملة حول امتحانات المواد غير المضافة

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها من أبناء الثانوية العامة، التفاصيل الكاملة حول امتحانات المواد غير المضافة من حيث موعد بدءها وانتهائها وماهي المواد غير لمضافة للمجموع، لكي يستعد الطلاب لأدائها منعا للرسوب في هذه المواد.

وفي السطور التالية، نوضح لكم التفاصيل الكاملة حول المواد غير المضافة، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، فمن المقرر أن تعقد الامتحانات بداية من20 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يؤدي الطلاب يوم 20 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن يبدأ الامتحان في التاسعة صباحا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يؤدي الطلاب يوم 21 امتحان الاقتصاد والإحصاء، حيث أن المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة تشمل التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء فقط.

وأوضحت الوزارة أن تعقد الامتحانات في لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس، كما تعقد بنظام البابل شيت ورقة أسئلة + كراسة إجابة هي البابل شيت".

ومن المنتظر أن تعقد الامتحانات دون ورقة مفاهيم، كما يتم تصحيحها إلكترونيا من خلال كنترولات الثانوية العامة، وفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشفت الوزارة أن المواد التي لا تضاف للمجموع تعتبر مواد نجاح ورسوب وغير مضافة للمجموع، لذا على لطلاب الاهتمام بها والحرص على النجاح في هذه المواد.