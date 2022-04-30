سعر الدولار اليوم السبت 30-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
Advertisements

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر مع بداية العطلة الطويلة للقطاع المصرفي بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر، وسجل متوسط سعر الدولار نحو 18.43 للشراء، 18.50 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.32 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.58 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تطورات جديدة مهمة بشأن سد النهضة.. صور

التخطيط: الحكومة تعمل جديًا لتسريع تنفيذ أجندة 2030

الدولار يواصل انخفاضه أمام الربل الروسي ويسجل مستوى 72 روبل

أسعار الأسماك اليوم السبت 30-4-2022 في السوق المحلي

الموت يُفجع الفنانة مريم سعيد صالح

وزير المالية: نتطلع إلي مضاعفة الجهود الوطنية لتعزيز قدراتنا الإنتاجية

موعد مباراة الزمالك وإيستر كومباني في الدوري المصري والقناة الناقلة

وسائل إعلام روسية: قصف يستهدف محطة نفط في منطقة بريانسك الروسية