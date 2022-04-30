أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 30-4-2022



ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، بعد ارتفاعه أمس بنحو 15 جنيها في أسواق الصاغة المحلية، متأثرة بالتغير الذي تشهدهالأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 940 جنيهًا.

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1110 جنيهًا.

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1255 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9000 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بعدما دفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخيبة للآمال المستثمرين نحو الملاذاتالآمنة.

ولكن تتجه الأسعار نحو تسجيل أول خسارة شهرية منذ يناير، مع ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية خلال أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.31% أو بقيمة 24.80 دولار إلى 1916.1 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوريللمعدن الأصفر بنسبة 1.04% عند 1914.22 دولار للأوقية، لكنه يعد منخفضًا خلال الشهر الجاري حتى الآن بنحو 1.6%.

وتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.

وانخفض الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا، متراجعًا نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر 2021.

وقد أثرت آمال التقدم فيمحادثات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.