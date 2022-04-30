الدولار يواصل انخفاضه أمام الربل الروسي ويسجل مستوى 72 روبل

ارتفع سعر صرف العملية الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكي إلى 72.75 روبل للدولار الواحد وذلك بعد تحضيرات شركات أوروبية لقبول شروط الدفع التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقالت شركة يونيبر الألمانية، الخميس، إنها ستواصل دفع ثمن الغاز الروسي باليورو لكنها أضافت أنها تعتقد أن "تحويل المدفوعات المتوافقة مع قانون العقوبات" ممكن.

من جهتها قالت شركة الطاقة النمساوية (OMVJF) الخميس إنها نظرت في طلب السداد الجديد من شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم وإنها "تعمل الآن على حل يتوافق مع العقوبات".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قال الشهر الماضي إن الدول "غير الصديقة" ستضطر إلى الدفع بالروبل بدلًا من اليورو أو الدولار المنصوص عليها في العقود.