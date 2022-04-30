وزير المالية: نتطلع إلي مضاعفة الجهود الوطنية لتعزيز قدراتنا الإنتاجية

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر؛ قائلًا: «أنتم ركيزة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.. معكم وبكم نمضي في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.. وتلبية تطلعات المصريين في العيش الكريم.. وتحسين مستوي الخدمات المقدمة إليهم.. حيث نري فيكم نموذجًا للعطاء الوطني، يتسلح بإرادة قوية وعزيمة صلبة وقدرة فائقة علي قهر الصعاب وتحويل المحن إلى فرص واعدة للنماء والازدهار».



أضاف الوزير، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال: إننا نتطلع إلي مضاعفة الجهود الوطنية المخلصة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية والإسهام الفعَّال في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحفيز القطاع التصديري.



أشار الوزير، إلي أن المصريين قادرون معًا علي تجاوز آثار التحديات الاقتصادية العالمية، وكما نجحنا في التعامل الإيجابي المرن مع جائحة «كورونا» ولم تتوقف عجلة الإنتاج، سنمضي في مسيرتنا التنموية لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.