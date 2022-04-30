"المشاط" تبحث مع مستشار المبعوث الرئاسى الأمريكى تعزيز التعاون المشترك





التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمُناخ "جون كيري"- لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد المصري، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في السياق قرار رئيس الجمهورية زيادة حجم الطاقة الناتجة عن المصادر المتجددة لتصل إلى تغطية 42% من احتياجات الدولة، مع حلول عام 2035.



وتم في هذا الصدد، الإشارة إلي كيفية الاستفادة من زيارة وفد الغرفة التجارية الامريكية بمصر ومجلس الاعمال المصري الأمريكي إلى الولايات المتحدة الامريكية. كما تم التباحث حول فرص التعاون المشتركة بين مصر والجانب الأمريكي للإعداد لبرنامج يزيد التعاون بين البلدين في مجال العمل المناخي، ويساهم في الجهود المبذولة في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، وذلك في ضوء تكوين مجموعة عمل مشتركة خاصة بالمناخ مصرية-أمريكية.



وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.



