سعر برميل النفط الكويتي يتجاوز 109 دولارات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خلال تعاملات يوم أمس الجمعة بمقدار 2.66 دولار.

وأوضحت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، أن سعر برميل النفط سجل 109.04 دولار عند تسوية تعاملات أمس، مقابل 106.38 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي 12 سنتا لتبلغ عند التسوية 14ر107 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" 67 سنتا لتبلغ عند التسوية 69ر104 دولار.

 

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