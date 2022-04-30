"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات السعودي إلى "إيجابية"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 عدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" النظرة المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من مستقرة إلى إيجابية.

وأكدت وكالة "فيتش"، في تقرير صادر اليوم الجمعة، تصنيف قدرة الصندوق على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عند مستوى "A".

وألمحت الوكالة، إلى أن الصندوق السعودي يعمل على تعزيز تنويع وتطوير القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية في إطار الأجندة الاستراتيجية للحكومة "رؤية 2030".

تتوافق الأهداف الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة بشكل وثيق مع الأهداف الاقتصادية الوطنية للمملكة.

وبلغ إجمالي أصول الصندوق في نهاية عام 2020 مستوى 47.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وأفاد تقرير الوكالة، أن تصنف صندوق الاستثمارات العامة على أنه كيان مرتبط بالحكومة بموجب معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة (GRE)، حيث يرتبط تصنيفات صندوق الاستثمارات العامة بالحكومة السعودية، بناءً على تقييم قوة الارتباط مع المملكة العربية السعودية والحافز على دعمها؛ والتي تستدعي معادلة تصنيفاتها مع تلك الخاصة بالتصنيف السيادي للمملكة.

 

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