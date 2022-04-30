روسيا تستخدم الدولار لسداد مدفوعات سندات خارجية



سددت روسيا مدفوعات سندات خارجية بعملة الدولار الأميركي على الرغم من تعهدات موسكو من قبل باستخدام الروبل فقط في تلك العملية ما دام لا يزال قرار تجميد احتياطاتها ساريًا.

وأعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة إنها تمكنت من سداد مدفوعات سندات مقومة باليورو (يوروبوند) بقيمة 564.8 مليون دولار ومستحقة في 2022، ومدفوعات أخرى بقيمة 84.4 مليون دولار على شريحة أخرى من السندات مستحقة في 2042.

وأكد مسؤول أميركي لرويترز أن روسيا سددت المدفوعات دون اللجوء إلى احتياطاتها المجمدة في الولايات المتحدة.

وكان من المقرر سداد المدفوعات في مطلع أبريل ودخلت روسيا فترة سماح مدتها 30 يومًا قبل التخلف الرسمي عن السداد في 4 مايو.

وخفض المركزي الروسي معدل الفائدة اليوم بمقدار 300 نقطة أساس إلى 14%.