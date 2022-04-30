سعر الدولار اليوم السبت 30-4-2022 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم اليوم السبت الموافق الـ30 من أبريل 2022، استقرارا ملحوظا في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار ذبذبا وارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بعدما اشتعلت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على أسعار المعدن النفيس محليا وعالميا.

سعر الدولار اليوم السبت

وسجل سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في الأسواق المصرية، ما متوسطه 18.436 جنيه للشراء، و18.5484 جنيه للبيع، حسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم السبت 29 أبريل 2022 في البنوك المصرية

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 30-4-2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 30 أبريل 2022 في البنك المركزي المصري 18.44 جنيه للشراء 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري نحو 18.45 جنيه للشراء 18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر نحو 18.45 جنيه للشراء 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك قناة السويس نحو 18.42 جنيه للشراء 18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 18.48 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 30-4-2022 في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.43 جنيه للشراء 18.53 جنيه للبيع.