موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في مصر والسعودية

يبحث المسلمون عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في جمهورية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2022

ويرتبط موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 تحري هلال شهر شوال، وهو المتوقع فلكيا في موعده يوم الإثنين المقبل 2 مايو 2022، حسب الحسابات الفلكية.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

ومن المقرر ان يتم الكشف أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 اليوم السبت الموافق 30-4-2022 بعدما ستتحرى دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022

أعلنت الإفتاء المصرية موعد تحري هلال شوال عقب صلاة المغرب اليوم السبت، وسيتم الكشف موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022.

أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر

ونشرت دار الإفتاء المصرية منشورا على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك" قالت فيه: "بإذن الله سيتم إطلاق بث مباشر على الصفحة لكلمة فضيلة المفتي، بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا، والتي يعلن فيها موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 ونتيجة استطلاع هلال شوال".

أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شوال

ومن المتوقع أن يكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 يكون يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني من مايو 2022.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في السعودية

وتحتفل المملكة العربية السعودية بأول أيام عيد الفطر المبارك 2022 يوم الاثنين المقبل، حسب بيانات مركز الفلك الدولي حيث يصعب رؤية هلال شهر شوال في السعودية يوم السبت، بينما يمكن رؤيته بالتليسكوب فقط يوم الأحد الموافق 1 مايو.