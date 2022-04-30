الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في 20 عاما





تراجع الدولار اليوم عن أعلى مستوياته في عشرين عاما، لكنه لا يزال يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ 2015.



وفي آخر أيام التداول في شهر اتسم بالتقلبات في أسواق العملة، انخفضت العملات الرئيسية على نحو طفيف.



وفي الساعة 1047 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار 0.6 في المائة إلى 102.98. لكنه يتجه صوب زيادة 4.8 في المائة في شهر أبريل.



ومع تراجع الدولار تلقت عملات أخرى دعما، وارتفع اليورو 0.6 في المائة إلى 1.05655 دولار.

لكن اليورو بصدد الانخفاض شهريا بنسبة 4.5 في المائة وهو أكبر تراجع يسجله منذ 2015.

وبحسب (رويترز) ظل تداول الين مقابل الدولار فوق مستوى 130 إذ جرى تداول الين عند 130.085 مقابل الدولار.



أما الجنيه الاسترليني فزاد أمام الدولار وجرى تداوله عند 1.2572 دولار.