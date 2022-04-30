الواردات الألمانية ترتفع 31 % في شهر





واصلت أسعار السلع الواردة إلى ألمانيا ارتفاعها خلال آذار (مارس) الماضي، متأثرة بتداعيات الحرب وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.



ووفقا لـ "الألمانية"، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس، أن أسعار الواردات إلى ألمانيا ارتفعت 31.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وبحسب البيانات، فإن هذه هي أقوى زيادة منذ 1974، وكان المحللون يتوقعون زيادة 28.6 في المائة، في المتوسط، وفي شباط (فبراير) الماضي، ارتفعت أسعار الواردات 26.3 في المائة.



وتستمر أسعار الطاقة على وجه الخصوص في الارتفاع بشكل حاد، حيث ارتفعت تكلفة الطاقة المستوردة 160.5 في المائة، في آذار (مارس) الماضي على أساس سنوي، وعزا مكتب الإحصاء السبب الرئيس في ذلك إلى الزيادة الحادة في أسعار الغاز الطبيعي، التي تضاعفت أربع مرات على أساس سنوي.



وأشار المكتب إلى أن الزيادة في أسعار الغاز، التي تبلغ 304.3 في المائة، هي زيادة قياسية، كما ارتفعت أيضا تكلفة النفط الخام ومنتجات بترولية مثل البنزين بقوة، وزادت أسعار الكهرباء المستوردة 440.8 في المائة، على أساس سنوي، بينما ارتفعت تكلفة استيراد الفحم الحجري 307 في المائة.



وتمثل أسعار الواردات أحد مستويات الأسعار المتعددة، التي تؤثر في أسعار المستهلك، ويبني البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية على الأخيرة.