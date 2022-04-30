الزراعة: مصر تنتج 14 مليار بيضة سنويا

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بصناعة الدواجن في مصر.

واشار الاصدار إلى ان اجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر نحو ١،٤ مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي نحو ٣٢٠ مليون دجاجة، كما تنتج مصر نحو ١٤ مليار من بيض المائدة.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر نحو ١٠٠ مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر نحو ٣ مليون عامل، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة فب مصر نحو ٣٨ ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع ادويه بيطريه ولقاحات.

كما اعلنت المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه oIE، قد وافقت على تسجيل مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم اعتماد وتسجيل ٤٠ منشأة داجنه معزوله، ضد انفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة، بعد توقف منذ عام 2006.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.