موعد استطلاع هلال شهر شوال وعيد الفطر المبارك

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استطلاع هلال شهر
استطلاع هلال شهر شوال
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال شهر شوال المبارك، اليوم السبت، عقب صلاة المغرب، ومن ثمَ الإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك.

 

موعد استطلاع هلال شهر شوال

 

ومن المقرر أن يتم إعلان غدا الأحد المتمم لشهر رمضان، وأن يكون الاثنين المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك أوأن اليوم السبت هو آخر أيام رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك وإن كانت تلك الاحتمالية ضعيفة.

 

موعد استطلاع هلال شهر شوال وعيد الفطر

 

ومن جانبه قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن موعد استطلاع هلال شهر شول يكون بعد صلاة المغرب بنصف ساعة، لافتا أنه سيتم عمل بث مباشر على صفحته لكلمة فضيلة المفتي والتي يعلن فيها نتيجة استطلاع هلال شهر شوال وعيد الفطر.

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