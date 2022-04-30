حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد في جمهورية مصر العربي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت، الموافق الـ30 من إبريل 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة ارتفاعا ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تكون شديد على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا تشهد شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.