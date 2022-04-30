ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا

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ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي
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ترتيب الدوري الإنجليزي، خطف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزا غاليا من منافسه نيوكاسل، في المواجهة التي جمعتهما ظهر اليوم.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

 

وتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا بعد فوزه على نيوكاسل يونياتد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في الـ1:30 ظهر اليوم على ستاد "سانت جيمس بارك" في الأسبوع الـ35 من عمر المسابقة العريقة.

 

واشتعل الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره "الريدز" مؤقتا، لحين لعب السيتي مباراته المتبقية، حيث أن الفوز يعيده إلى الصدارة.

 

وخاض المدير الألماني يورجن كلوب مواجهة نيوكاسل بتشكيل مكون من بيكر في المرمى أمامه الرباعي روبرتسون، فان دايك، ماتيب، جوميز وبالوسط كيتا وهندرسون وميلنر وبالهجوم دياز وجوتا وماتي.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز ليفربول

 

ليفربول 82

مانشستر سيتي 80 

تشيلسي 66 نقطة

آرسنال 60 نقطة

توتنهام 58 

مانشستر يونايتد 55 

كريستال بالاس 38 نقطة 

ليدز في المركز السادس عشر 34 نقطة

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

 

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