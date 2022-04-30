السجن 5 سنوات ومنعه من دخول البلد لفلسطيني لانضمامه لداعش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمود الربيعي، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب، بالسجن 5 سنوات وإبعاده خارج البلاد بعد تنفيذ الحكم ووضعه علي قائمة الممنوعين من دخول البلاد للمتهم "ع.ي.ع" لاتهامه للانضمام إلى جماعة إرهابية.

كانت القضية رقم 1090 لسنة 2022 جنايات أمن دولة طوارئ المنتزة ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار يفيد بانضمام المتهم إلى جماعة إرهابية " داعش " والتي تهدف إلي قلب نظام الحكم والاعتداء علي الأفراد والممتلكات.

كشفت التحقيقات قيام المتهم " ع.ي.ع" فلسطيني الجنسية ومقيم في المندرة وشهرته " عبد الله الفلسطيني " انضم إلى جماعة داعش الأرهابية والتي تهدف إلي قلب نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد قوات الشرطة والجيش وتمويل ذ إرهابيين لتسفيرهم خارج البلاد والإنضمام إلى داعش سوريا للقتال هناك ضد الجيش السوري.

وتبين من التحريات أن المتهم اعتنق الفكر الداعشي الإرهابي الذي يجوب الخروج علي الحاكم بدعوي تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة والحيوية والسياحية بعمليات عدائية عقب تلقيه تعليمات من إرهابيين هاربين خارج البلاد واستقطاب أشخاص جدد وتمويلهم بأموال للسفر إلي سوريا وتلقيهم دورات في صناعة المفرقعات والعودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية ضد رجال الجيش والشرطة.

وعلي الفور تم القاء القبض على المتهم وبتفتيش سكنه عثر علي جهاز لاب توب يحتوي علي مجموعة من المراسلات والشعارات لتنظيم داعش الإرهابي وصور مع أشخاص قام بتمويلهم للسفر خارج البلاد وانضمامهم إلى داعش بعد أن امدهم بعملات أجنبية بالدولار وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.