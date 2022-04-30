"تنظيم الإخوان".. الكارت المحروق لتركيا

بات تنظيم الإخوان بمثابة "كارت محروق" بالنسبة لتركيا، التي ضحت بالتنظيم من أجل المصالحة مع مصر.

وأعلنت فضائية مكملين التابعة للتنظيم، في تطور جديد، وقف بثها نهائيًا من تركيا وإغلاق استوديوهاتها، بعد 8 سنوات مارست فيها أنشطتها من إسطنبول، على أن تعاود البث وستنطلق مجددا مندول أخرى قريبًا، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وكشفت المصادر أن السلطات التركية طالبت إدارة "مكملين" بوقف برامجها المنتقدة لمصر أو التوقف نهائيًا عن البث من الأراضي التركية، وأنه تم إبلاغ قيادات التنظيم رسميًا بذلك خلال إفطار جماعي في شهر رمضان شارك فيه عدد من عناصر الجماعة.

وأكدت المصادر أن خطوة أنقرة تأتي في ظل التقارب التركي المصري، مرجحين نقل الفضائية إلى بريطانيا.

واستغلت تركيا تنظيم الإخوان كورقة سياسية لبعض الوقت وأوتهم ووفرت لهم الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية لمهاجمة مصر والدول العربية، لكن التنظيم بات "ورقة ومحروقة"، وأوقفت السلطات التركية برامج عدد من مذيعيه وغادر كثير من إعلامييه أنقرة بعد مخالفتهم لتعليماتها ببث فيديوهات تنتقد مصر.