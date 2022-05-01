كيف اختار الاتحاد الإنجليزي ساوثجيت مدربا لمنتخب إنجلترا؟
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علق أدريان بيفينجتون مدير الاتحاد الإنجليزي السابق، على اختيار ساوثجيت مديرًا فنيًا لمنتخب الاسود الثلاثة.
وقال أدريان عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك هيكل ونظام في إنجلترا وعندما يتعلق الأمر بالفنيات يكون المدير الفني للاتحاد هو المتحكم بنسبة كبيرة في الاختيار".
وتابع: "هناك لجنة فنية أيضا يكون بها رئيس الاتحاد والسكرتير العام والمدير الفني تلك اللجنة تختار وعقدنا جلسات مع 10 مدربين قبل تولي ساوثجيت المهمة الفنية لمنتخب إنجلترا".
وأضاف:" قمنا بعمل قائمة مختصرة من ثلاثة مدربين وعملنا مقابلات مع تلك القائمة المكونة من ثلاثة مدربين والمدير الفني مع السكرتير العام ورئيس الاتحاد الإنجليزي جلسنا معا واختارنا ساوثجيت في النهاية".