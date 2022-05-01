كيف اختار الاتحاد الإنجليزي ساوثجيت مدربا لمنتخب إنجلترا؟

الفجر الرياضي
ساوثجيت
ساوثجيت
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علق أدريان بيفينجتون مدير الاتحاد الإنجليزي السابق، على اختيار ساوثجيت مديرًا فنيًا لمنتخب الاسود الثلاثة.

وقال أدريان عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك هيكل ونظام في إنجلترا وعندما يتعلق الأمر بالفنيات يكون المدير الفني للاتحاد هو المتحكم بنسبة كبيرة في الاختيار".

وتابع: "هناك لجنة فنية أيضا يكون بها رئيس الاتحاد والسكرتير العام والمدير الفني تلك اللجنة تختار وعقدنا جلسات مع 10 مدربين قبل تولي ساوثجيت المهمة الفنية لمنتخب إنجلترا".

وأضاف:" قمنا بعمل قائمة مختصرة من ثلاثة مدربين وعملنا مقابلات مع تلك القائمة المكونة من ثلاثة مدربين والمدير الفني مع السكرتير العام ورئيس الاتحاد الإنجليزي جلسنا معا واختارنا ساوثجيت في النهاية".
 

رياضة ساوثجيت اخبار الرياضة الاخبار الرياضية إنجلترا
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