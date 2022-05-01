سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 1 مايو 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد  1 مايو 2022، بجميع البنوك بالتزامن مع بدء العطلة الرسمية للبنوك والتي تبدأ من اليوم، وجاءت الأسعار كما يلي:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.32 جنيه للشراء.
18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.58 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

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