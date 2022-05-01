سعرالذهب في مصر اليوم الأحد 1 مايو 2022

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 1 مايو 2022، بعد ارتفاعات بلغت 10 جنيه للجرام سجلتها في تعاملات الامس،وجاءت اسعار الذهب في مصر مع بدء إجازة عيد الفطر كالاتي:



سعر جرام عيار 24 1275 جنيها،.

سعر جرام عيار 21 سجل نحو 1130 جنيها.

سعر جرام عيار 18 سجل نحو 960 جنيها.

وزاد سعر الجنيه الذهب 80 جنيها ليسجل 9040 جنيها.

اسعار الذهب عالميا:

وعالميا أنهت اسعار الذهب تعاملاتها اليوم الجمعة، على ارتفاعات ليسجل الذهب في الأسعار الفورية للمعدن الأصفر في البورصات العالمية بنسبة 0.13% ليسجل 1896 دولارا للأونصة، كما زادت العقود الآجلة بنسبة 1.08% لتسجل 1911 دولارا للأوقية، وفقا لبلومبيرج.



