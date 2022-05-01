أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 1-5-2022
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استقرت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الأحد 1-5-2022 بالتزامن مع انطلاق إجازة عيد الفطر، وننشر فيما يلي أسعار الدواجن في السوق المحلى والتي تختلف باختلاف المناطق والمحافظات.
أسعار الدواجن اليوم:
سعر كيلو الدواجن البيضاء: 42.23 جنيه
سعر كيلو الدواجن البلدي: 51.9 جنيه
سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة 49.59 جنيه.
أسعار البيض اليوم:
كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 54.71 جنيه.
كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 65.39جنيه.
كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 65.95 جنيه.