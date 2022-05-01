"البترول": توصيل الغاز الطبيعى لـ1451 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي قصة نجاح للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن ما تشهده من تطور في توفير كافة الخدمات الحضارية ومنها الغاز الطبيعي لأهالينا في قري الريف المصري يعكس فكر وتوجهات القيادة السياسية في الارتقاء بنوعية الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لنحو ٦٠ مليونًا من سكان قرى ريف مصر.



وأضاف الملا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقري المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي القري بإجمالي 1451 قرية كمرحلة أولى وذلك بديلًا عن أعباء استخدام وتداول اسطوانات البوتاجاز، لافتًا إلي أن التنسيق جاري بين قطاع البترول وأجهزة الدولة المشاركة بالمبادرة من أجل استكمال مد شبكات الغاز الطبيعي أولًا بأول داخل القرى التي تشهد الانتهاء الكامل من أعمال مد خدمات الصرف الصحي ليتسنى البدء في مد شبكات الغاز.



ويشير الموقف التنفيذي للمشروع إلى أنه تم تدفيع الغاز الطبيعى منذ أيام إلى 4 قرى جديدة في اطار مشروع حياة كريمة وهى قرى طحانوب ونزلة عرب جهينة وعرب الصوالحة بمحافظة القليوبية ومحلة سبك بمحافظة المنوفية، ليرتفع عدد قرى حياة كريمة التي تم تدفيع الغاز إليها حتى الآن إلى 90 قرية بإجمالي عدد وحدات تم تحويلها لإستخدام الغاز الطبيعى بدلًا من إسطوانات البوتاجاز يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية منهم نحو 1300 وحدة سكنية تم تحويلهم مؤخرًا.



وجار حاليًا مد شبكات الغاز الطبيعى فى 194 قرية أخرى بمشروع حياة كريمة منها 15 قرية شهدت بدء العمل مؤخرًا وهي قرى أبوعياد والدهايمة وكفر المرابعين الشرقية وكفور الغاب والمحمدية والوسطانى بمحافظة دمياط وقرى كفر سليمان الور وتل بني تميم ومنشاة الكرام بمحافظة القليوبية وقرية نادر بمحافظة المنوفية وقرية نزلة حرز بمحافظة المنيا وقرى أبو خرص ودكران وبويط بمحافظة أسيوط وقرية الرياينة المعلق بمحافظة سوهاج، ويتم استكمال مد الشبكات تباعًا لباقى القرى بمجرد إنهاء أعمال مد خدمات الصرف الصحي.



وتواصل فرق عمل شركات توصيل الغاز الطبيعى تحت اشراف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أعمال مد الشبكات التي تقدر بحوالى 16 ألف كم شبكات أرضية وهو ما تطلب رفع معدلات التنفيذ حيث تم حاليًا تنفيذ نحو 1900 كم من الشبكات الأرضية وجار العمل على استكمالها.