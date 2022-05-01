أسعار الأسماك اليوم الأحد 1-5-2022 في الأسواق

استقرت أسعار الأسماك اليوم بعد أن ارتفعت خلال الفترة الأخيرة ليتراوح سعر كيلو البلطي بين 40 و55 جنيهًا وسجل سعر كيلو الدنيس 180 جنيهًا، وكيلو الثعابين يتراوح بين 50 و210 جنيهات، وتراوح كيلو السبيط بين 120 و180 جنيهًا، والمكرونة السويسى بين 35 و75 جنيهًا.

وأسعار المرجان بين 22 و38 جنيهًا، ودار كيلو الدنيس حول 90 و150 جنيهًا، وتراوحت الكابوريا بين 30 و120 جنيها، ودار السمك البورى حول 32 و50 جنيهًا.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا، والمكرونة السويسى تتراوح بين 50 و100 جنيه للمستهلك، وتراوحت أسعار سمك البورى بين 55 و70 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا.

ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، ويبلغ إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل).