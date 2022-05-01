سعر اليورو اليوم الأحد 1-5-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


استقر سعر اليورو اليوم الأحد 1-5-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.32 جنيه للشراء، و19.55 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.27 جنيه للشراء، و19.57 للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.34 جنيه للشراء.

19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.32 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.32 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.
 


سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.27 جنيه للشراء.

19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.32 جنيه للشراء.
 
19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.32 جنيه للشراء.

19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.37 جنيه للشراء.

19.57 جنيه للبيع.
 

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. تأكد غياب نجم ريال مدريد عن مباراة السيتي

ريال مدريد يُفاجئ رونالدو بشأن عودته مرة أخرى

ريال مدريد يحسم مصير ميندي

مفاجأة.. مرتضى منصور يتدخل لخطف صفقة وقعت لصالح الأهلي

3 أسماء من العيار الثقيل على رادار الإسماعيلي لخلافة حمد إبراهيم

6 لاعبين على الطاولة.. الزمالك يبلغ فيريرا بالصفقات الجديدة

أقوال صادمة لوالد الطفلة ضحية الاعتداء الجنسي بالمنيرة: أخويا عاشرها وحامل في السابع

فيريرا يطيح برباعي الزمالك