سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1-5-2022 بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1-5-2022، بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.91  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.91  جنيه للشراء.

4.93  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.88  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.90  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.91 جنيه للشراء.

4.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.88  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.89  جنيه للشراء.

4.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.92 جنيه للشراء.

4.94 جنيه للبيع.
 

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