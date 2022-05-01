الإحصاء: 191 مليون نسخة موزعة محليًا وخارجيًا للصحف العامة عام 2020

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عــدد الصـحف العـامـة الـتي صــدرت 59 صحيــفة عـامــة، وبلغ عدد الدوريات (وهي الموضوعات ذات الطابع العام أو المتخصصة) لكل من القطاعات ( الحكـــومي / العـام / الأعمال العــام  الــتي تــصدر محــلـيًا) 45 دورية عــام 2020، وبـلغ عـــدد النسـخ الـموزعة للــصحــف الــعـامــة محليـًا وخارجيـًا 191.242 مليـــون نسخة عـام  2020. 

أضاف "الجهاز"، أن عـــدد الدوريات التي يصدرها القطــاع الخاص محليًا بلغ 71 دورية بينما الموزعة خارجيًا 20 دورية لعام 2020.

 

 

 

 

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