قناة السويس تسجل أعلى إيرادات غير مسبوقة خلال أبريل



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.

وأوضح أسامة ربيع في بيان أن القناة حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 629 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

وترتفع إيرادات قناة السويس خلال الشهر الماضي بنسبة 13.6% على أساس سنوي، قياسًا على 553.6 مليون دولار في أبريل 2021.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6.3%.

وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن التي تعد أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة، مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 4.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3.9%".

وكشف أن التقارير الملاحية خلال شهر أبريل 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي؛ حيث ارتفعت أعداد الناقلات بنسبة 25.8%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 9%، فيما بلغت نسبة زيادة ناقلات الغاز الطبيعي المسال 12%.

وذكر رئيس الهيئة أن أعداد حاملات السيارات زادت بنسبة 6.6%؛ وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

وكشف أن إحصائيات الملاحة تسجل زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري؛ حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى أبريل عبور 7232 سفينة مقابل عبور 6395 سفينة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بفارق بلغ 837 سفينة بنسبة زيادة قدرها 13.1%.

ووفق البيان، زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري بنسبة 6.5% بواقع 427.9 مليون طن، مقابل 401.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق قدره 26 مليون طن.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعًا ملحوظًا رغم التحديات المختلفة؛ حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2.3 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 18.4% بفارق 360.4 مليون دولار.

وأوضح رئيس الهيئة أن المؤشرات الحالية لحركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الراهنة.