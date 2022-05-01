سفرة 30 رمضان.. حضري فراخ مشوية ومكرونة بالصلصة وعصير قمر الدين

ننشر لكم في السطور التالية، سفرة 30 رمضان، حيث يمكنك تحضير فراخ مشوية ومكرونة بالصلصة وعصير قمر الدين، ويمكن التحلية بقطايف بالمكسرات، ولأشهى الأكلات والوجبات اتبعوا المقالة التالية:

الفراخ المشوية

فراخ

كوب ماء طماطم

كوب ماء بصل

ملح

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة كبيرة بهارات الشوى

عسل أسود

زيت

الخطوات:

تخلط جميع المكونات

تتبل الفراخ لمدة 6 ساعات

توضع الفراخ على طاسة ساخنة جدا أو شواية لمجرد أننا نعرضها لصدمة حرارية

وتوضع الفراخ فى صنية وعليها باقى التتبيلة وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 ألى أن تنضج وتصبح جاهزة للأكل.

مكرونة بالصلصة

المقادير

مكرونة

ملح: نصف ملعقة صغيرة

الثوم: 4 فصوص (مفروم شرائح)

زيت الزيتون: 6 ملاعق كبيرة

الطماطم الكرزية: 750 غرام

ريحان: كوب (طازج ومفروم)

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

جبن البارميزان: ربع كوب (مبشور)

طريقة التحضير

1. اسلقي المكرونة حسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانبًا.

2. سخني 4 ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة واسعة على النار، وأضيفي الثوم، وقلبي لمدة ثلاث دقائق حتى يطرى الثوم.

3. أضيفي الطماطم الكرزية وقلبي حتى تبدأ الطماطم تذبل ويخرج منها العصير، وتصبح كالصوص وتتسبك، ثم ارفعي مقدار كوب من الصوص واتركيه جانبًا.

4. أضيفي الملح والمكرونة المسلوقة والفلفل الأسود والريحان، واتركي المزيج لمدة 10 دقائق على النار.

5. أضيفي الصوص وملعقتين الزيت للخليط مع المكرونة على النار، واتركي الخليط لمدة دقيقتين على النار.

6. اسكبي المكرونة في أطباق وزيني بالجبن البارميزان وقدميها ساخنة.

عصير قمر الدين

المقادير

- قمرالدين: 500 غرامًا (مقطع مربعات)

- الماء: 2 ليتر

طريقة التحضير

انقعي مربعات قمر الدين بالماء لمدة ليلة كاملة.

اضربي المزيج بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعمًا.

ضعيه في إبريق التقديم في الثلاجة حتى يبرد وقدميه باردًا.