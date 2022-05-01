أسعار الذهب آخر يوم رمضان الأحد 1-5-2022

آخر يوم رمضان، شهدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق الأول مايو 2022 استقرار بعد زيادة بلغت الـ50 جنيها للجرام يوم أمس.

ويبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم الأحد آخر يوم رمضان حيث أنه المعدن الأكثر طلبا في مصر وبعض دول العالم.

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الأحد آخر يوم رمضان في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 1135 جنيها للبيع و1155 جنيها للشراء.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو1297 جنيها للبيع و1320 جنيها للبيع.

ووصلت أسعار الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى نحو 973 جنيها للبيع و970 جنيها للشراء.

يُذكر أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو 9080 جنيها للبيع و9240 جنيها للشراء، وأوقية الذهب نحو 40 ألفا و341 للبيع، و41 ألفا و52 جنيها للشراء، وكيلو الذهب 1.3 مليون جنيه للبيع و1.32 مليون جنيه للشراء.