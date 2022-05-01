دينا الشربيني تتصدر "تريند "جوجل بعد هروبها من بيت صديق

تصدرت الفنانة دينا الشربيني اليوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد عرض الحلقة 29 من مسلسل المشوار.

دينا الشربيني في الحلقة 29

وتمكنت دينا الشربيني من الهروب من بيت عمرو عبدالجليل خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل المشوار بعد أن شك ورد وماهرالذي يجسد دوره محمد رمضان في دوافع صدّيق وراء احتوائهم في منزله.

هروب دينا الشربيني في الحلقة 29

واتفقت دينا الشربيني "ورد" مع محمد رمضان "ماهر" خلال أحداث الحلقة 29 من مسلسل المشوار على هروبها إلى منزل اختها بينما رفض ماهر الهروب دون سعيد "محمود الليثي" صديقه.

زيارة دينا الشربيني لابن اختها

وزارت دينا الشربيني خلال عرض الحلقة 29 من مسلسل المشوار ابن أختها أدهم في المستشفى إصابته في حادث سير مدبر من قبل كاميليا ووجيه لإجباره على الكشف مكان ورد والأثار.

وعاتبت أخت دينا الشربيني في الحلقة 29 من مسلسل المشوار ورد انتهى بالصلح، وتعرضت للابتزاز من قبل أدهم بأن يكون له جزء من الأثار أو يقوم بإبلاغ كاميليا عن مكانها.

مواعيد عرض مسلسل المشوار

يُذكر أن مسلسل المشوار الذي يقوم ببطولته دينا الشربيني يعرض على قناة dmc في الـ8:10 مساءً، ويعاد 2 ظهرا و1:45 صباحا، وعلى قناة dmc دراما في 11:15 مساءً، ويعاد 4:30 صباحًا و10:30 صباحا.