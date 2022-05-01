الاقتصاد السعودي يسجل أعلى نسبة نمو منذ 2011



أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه وحسب التقديرات السريعة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية، حيث حقق نموًا بنسبة 9.6%خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.4%.

هذا وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا ارتفاعًا نسبته 2.2% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.9%.