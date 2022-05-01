الاقتصاد السعودي يسجل أعلى نسبة نمو منذ 2011
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أنه وحسب التقديرات السريعة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية، حيث حقق نموًا بنسبة 9.6%خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.4%.
هذا وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا ارتفاعًا نسبته 2.2% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.9%.