سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 1-5-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.88 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.41 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 60.03 جنيه للشراء، و60.48 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
60.03 جنيه للشراء.

60.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
57.88 جنيه للشراء.

60.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
57.90 جنيه للشراء.

60.45 جنيه للبيع.
 


سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
58.13 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
56.41 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
58.66 جنيه للشراء.

60.51 جنيه للبيع.
 

 

 

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