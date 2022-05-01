موعد الإفطار وساعات الصيام فى آخر أيام رمضان 2022

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موعد الإفطار وساعات
موعد الإفطار وساعات الصيام
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آخر أيام رمضان، يبحث الكثيرون طوال شهر رمضان المبارك عن موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام إلى جانب مواعيد آذان المغرب والعشاء.

 

وترصد بوابة الفجر موعد الإفطار وساعات الصيام في آخر أيام رمضان اليوم الـ30 بمحافظة القاهرة وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت، بالسطور التالية:

 

موعد آذان المغرب آخر أيام رمضان

 

 يرفع آذان المغرب في آخر أيام رمضان 2022 في تمام الـ6:32، كما يرفع آذان العشاء في 7:57، ليصل عدد ساعات الصيام إلى 15 ساعة و15 دقيقة.

 

آخر أيام رمضان وأول أيام عيد الفطر

 

وأوضحت الحسابات الفلكية أن آخر أيام رمضان 2022 اليوم الأحد حيث يولد هلال شهر شـوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الـ10:28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1443 "يوم الرؤية".

 

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