الزراعة تتابع حصاد وتوريد القمح في المحافظات وتتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية



تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف المرور والمتابعة على مدار الساعة لعملية حصاد وتوريد محصول القمح بجميع محافظات الجمهورية والتواصل مع المزارعين لحل مشاكلهم وتشجيعهم على توريد المحصول.



تقوم مديريات الزراعة بالمحافظات بمتابعة الحصاد وتكثيف التواجد الميداني مع المزراعين بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التموين لتسهيل عملية توريد المحصول وسرعة إنهاء إجراءات استلام المحصول وصرف المستحقات المالية وتواجد اللجان المكلفة بالاستلام فى كافة الأماكن المحددة حتى خلال عطلة عيد الفطر المبارك، كما تقوم المديريات بتنظيم ندوات ارشادية لتشجيع المزارعين على توريد القمح.



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد قرر رفع حالة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة الحصاد وتوعية المزارعين بالاساليب الحديثة واستخدام الميكنة الزراعية في الحصاد لتقليل الفاقد والهدر والحفاظ على درجة نقاوة المحصول كما وجه "القصير" مديري المديرية ومسئولي حماية الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والازالة الفورية في المهد لأي حالة تعد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.