وزير التموين يتابع كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطار المبارك

تابع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم من داخل ديوان عام الوزارة لمتابعة خطة الوزارة وكافة جهاتها التابعة ولا سيما (قطاع الرقابة والتوزيع، ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين) واستعداداتهم النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وشدد المصيلحي على كافة معاونيه ومساعديه وقيادات الوزارة وجهاتها التابعة ووكلاء الوزارة بالمحافظات، أهمية وضرورة المتابعة الميدانية واللحظية لانتظام سير العمل بكافة المنشآت التموينية وتشمل (الصوامع، المطاحن، المخابز، فروع الجملة، المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، بقالي التموين...،) وتقديم خدماتها في صرف التموين والخبز للمواطنين كما هو معتاد.

وأشار المصيلحي إلى انتظام صرف منظومة الخبز والسلع التموينية اليوم وفقًا للمتبع والذى يتزامن اليوم اول شهر مع وقفه عيد الفطر المبارك، وعيد العمال.

كما وجه المصيلحي الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة بالإضافة إلي كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك، وتوفير القمح من جانب الصوامع للمطاحن وكذلك توفير الدقيق للمخابز لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم.



وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما شدد على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يوميًا على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الإلتزام بكافة ضوابط الخطة الموضوعه لاستقبال عيد الفطر المبارك.