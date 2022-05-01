أصحاب هذه الأبراج لا يفضلون الخروج من المنزل في العيد

يمتلك كل شخص تقوسا خاصة به خلال عيد الفطر المبارك 2022، وذلك ما بين الجلوس في المنزل أو الخروج، لكن الفلك لديه رأي لبعض مواليد الأبراج، بسبب اضطراب حركة الكواكب والنجوم، إذ يفضلون الجلوس بالبيت، وذلك وفق تصريحات خاصة لخبير الأبراج محمد صبحي.

أصحاب هذه الأبراج لا يفضلون الخروج من المنزل

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، الأبراج التي ستفضل البقاء في المنزل عن الخروج خلال عيد الفطر المبارك، والتي جاءت كالآتي:

برج الحمل

قال خبير الأبراج محمد صبحي، إن مواليد برج الحمل خلال فترة عيد الفطر بسبب اقتراب المريخ مع كوكب المشتري وكوكب الزهرة وكوكب نبتون حاليا في بيت الحوت بيت العزلة، مما يجعل الحمل يفضل الجلوس منعزلا في المنزل وليس الخروج أثناء العيد.

برج الثور

وأضاف أنه بسبب اقتران الزهرة مع كوكب المشتري وكوكب المريخ وكوكب نبتون حاليا في بيت الحوت بيت العزلة، يجعل ذلك مولود برج الثور يفضل الجلوس منعزلا في المنزل وليس الخروج أثناء العيد، وقد يحاول الخروج ولكنه سيمل سريعا ويعود إلي البيت سريعًا.

برج الميزان

وعلى غراره أيضا أصحاب برج الميزان، وذلك بسبب كوكب الزهرة واقترانه مع كوكب المريخ، لذا يفضل مواليد برج الميزان العزلة، والبقاء في المنزل، وقد يحاول الخروج لكنه سرعان ما سيعدل عن الفكرة، كما أنه سيحاول إيجاد أفكار ممتعة لتسلية خلال فترة بقائه في البيت.

برج العقرب

وأشار محمد صبحي إلى أنه بسبب تواجد المريخ في اقتران مع كوكب المشتري وكوكب الزهرة، يجعل أصحاب برج العقرب البقاء في المنزل لكنه قد يحاول الخروج في نزهات سريعة.

برج القوس

وأوضح أن تواجد الحاكم المشتري في اقتران مع كوكب الزهرة، يجعل مواليد برج القوس لا يفضل الخروج وإنما البقاء في المنزل.

برج الحوت

وذكر أن الأمر لا يختلف كثيرًا عن مواليد برج الحوت، الذي يشعر خلال فترة عيد الفطر المبارك بحالة من حاله انغلاق وانعزال بطبيعته التي يميل للخصوصية أكثر من الخروج والزيارات العائلية.