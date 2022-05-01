سداد 68.2 مليون جنيه لأصحاب المخابز عن 3 أيام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن سداد 68.2 مليون جنيه فرق تكلفة تصنيع الخبز عن أيام عمل 28 و29 و30 أبريل 2022، لأصحاب المخابز، وذلك بالتنسيق مع البنوك المحلية وشركة بنوك مصر.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - فى بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، باستمرار عمل مخابز الخبز البلدى المدعم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت إلى أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل سداد مستحقات أصحاب المخابز عن أيام عمل 1 و2 و3 مايو الجارى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير الخبز البلدى المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

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