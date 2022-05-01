تداول 156 شاحنة و1083 طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر



شهدت موانيء البحر الأحمر، تداول 156 شاحنة، و1083 طن بضائع عامة متنوعة و35 سيارة ملاكي، وتسجيل وصول وسفر 745 راكبا.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن حركة الصادرات بلغت 789 طن بضائع عامة ومتنوعة و27 شاحنة، فيما بلغت حركة الواردات 6 آلاف و849 طن بضائع عامة ومتنوعة، و129 شاحنة و35 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء السويس استقبل السفينة VISION SPIRIT توكيل فارو ليكس قادمة من الإمارات بحمولة 6 آلاف و555 طنا من مادة البروبلين، لافتة إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (أمل) وعليها 31 شاحنة بحمولة 285 طن بضائع عامة ومتنوعة و19 سيارة ملاكي و16 شاحنة فارغة.

وفي سياق أخر، هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد عبدالرحيم العاملين بالهيئة والشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع الميناءي للتأكيد على ضرورة انتظام العمل بالموانيء بنظام الورديات خلال إجازة العيد.

ووجه عبدالرحيم، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العقبات.. مؤكدا أهمية تشديد الإجراءات الأمنية بالموانيء بالتنسيق مع شرطة تأمين الميناء من التفتيش، تأمين الأسوار، تنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة، تأمين البوابات، وإغلاق غير المستعمل منها.