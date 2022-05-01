تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث وصلت إليه 5 سفن وغادرته 12 سفينة فيما يتواجد 3 سفن على الأرصفة، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 3 آلاف و237 شاحنة.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم الأحد - أن الصادر من الحاويات بلغ 428 حاوية "مكافئة"، والحاويات الواردة 163 حاوية "مكافئة"، فيما بلغت حاويات الترانزيت 1051 حاوية "مكافئة".. مشيرة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 89 ألفا و419 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 232 ألفا و241 طنا.

وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 20 ألفا و67 طنا، شملت 15 ألفا و291 طن فوسفات، وألف طن مولاس، و3.3 ألف طن يوريا، و3 آلاف و776 طن رمل زجاجي، فيما بلغت الواردات 32 ألفا و728 طنا، تضمنت 7 آلاف و281 طن ذرة، و7 آلاف و665 طن خردة، و4 آلاف و350 طن ميثيل جلايكول، و13 ألف طن سلاج، و352 طن ابلاكاش، و352 طن أبقار (عجول تسمين).

