الناتج المحلي السعودي ينمو بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية بلغ 9.6% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2021 مدفوعا بالارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7% وارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن النتائج التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا في المملكة حقق ارتفاعا بلغت نسبته 2.2% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021 ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9% بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضا بنسبة 0.9%.

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