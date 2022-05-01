"أوفيد" يساهم في تمويل مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب

وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" اتفاقية مع حكومة المغرب للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من دراسات مشروع إنشاء خط أنابيب الغاز، الذي يربط بين نيجيريا والمغرب بقيمة 3ر14 مليون دولار.

وأفاد بيان الصندوق، الصادر عن مقره الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا، أن منحة أوفيد تمثل جزءًا من مساهمة الصندوق في تمويل المرحلة الثانية من دراسات التصميم الهندسي والتحليلات الفنية والمالية والقانونية لمشروع خط أنابيب الغاز الذي يربط بين نيجريا والمغرب، وأوضح البيان أن المشروع سيساهم في تنشيط الاقتصاد الإقليمي وتطوير قطاعات مهمة تساعد على خلق المزيد من فرص العمل واستخدام الطاقة بشكل موثوق ومستدام.

ويربط خط الغاز الجديد بين نيجيريا وشمال المغرب، ويمر بعدة دول أفريقية قبل أن يتم توصيله في النهاية بخط أنابيب الغاز الواصل بين المغرب وأوروبا.