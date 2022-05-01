المصرف المركزي الإماراتي يوفر فئات الخمسة والعشرة دراهم والخمسين درهمًا عبر أجهزة الصراف الآلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن مصرف الإمارات المركزي أن الأوراق النقدية من فئة الخمسة والعشرة دراهم بدأت بالتداول في أسواق دولة الإمارات بعد توزيعها على البنوك العاملة بالدولة.

وفي خطوة لتوعية الجمهور بالفئات النقدية الجديدة وزيادة تداولها، قام المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، على توفير الأوراق النقدية الجديدة من فئات الخمسة والعشرة والخمسين درهمًا عبر أجهزة الصراف الآلي لدى البنوك المنتشرة في أنحاء الدولة.

وشاركت عدة بنوك وطنية في هذه المبادرة كبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الشارقة والعديد غيرها، التي بذلت جهودًا خلال مدة زمنية قصيرة لبرمجة أجهزة الصراف الآلي من حيث قبولها للفئات الجديدة، وتحديث الاعدادات الفنية فيها لتتناسب مع مضمون المبادرة وتؤدي إلى تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات العملاء الأفراد للأوراق النقدية الجديدة وإسعاد المتعاملين.

وتم توفير الفئات النقدية الجديدة في عشرات من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة والمنتشرة في المراكز الرئيسية في كافة إمارات الدولة. وستتواصل البنوك المشاركة من خلال قنوات اتصالها المعتادة لإرشاد عملائها عن أماكن تواجد هذه الأجهزة التي توفر الأوراق النقدية الجديدة من فئات الخمسة والعشرة دراهم والخمسين درهمًا، بالإضافة إلى الفئات الأخرى.
 

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