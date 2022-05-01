كوريا الجنوبية تسجل أبطأ نمو للصادرات خلال 14 شهرًا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات وزارة التجارة بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، نمو الصادرات بأبطأ وتيرة لها منذ 14 شهرا في أبريل مع اتساع العجز التجاري، في الوقت الذي تقلصت فيه الشحنات المتجهة إلى الصين، كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى زيادة واردات البلاد.

وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت 12.6 في المئة عن العام السابق إلى 57.69 مليار دولار، وهي الأبطأ منذ فبراير 2021. وكانت أقل من توقعات استطلاع أجرته رويترز بأن يسجل النمو 14.5 في المئة وكانت أبطأ من 18.2 في المئة تم تسجيلها في مارس.

وتعتبر بيانات التجارة الشهرية لكوريا الجنوبية، وهي أول بيانات يتم إصدارها بين الاقتصادات المصدرة الرئيسية، رائدة في التجارة العالمية.

وتضررت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، جراء سياسات بكين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، مع الإغلاق الذي أصاب الإنتاج الصناعي وعطل سلاسل التوريد.

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