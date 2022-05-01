حالة الطقس غدا الإثنين 2-5-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة، ضمن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين، أول أيام عيد الفطر، وذلك بشكل متقطع على مناطق من الصحراء الغربية للبلاد، وتتأثر بها السواحل الشمالية الغربية، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات القاهرة الكبري، وهي رياح شمالية شرقية على مدار اليوم.

وأضافت الارصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون غائم جزئيا، على سلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشرقية، وشمال وجنوب الوجه البحري، بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبري، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبري، والوجه البحري، وجنوب سيناء، في حين أن الطقس سيكون مائل للحرارة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، وجبال البحر الاحمر، وشديد الحرارة على مدن شمال وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمي ما بين 29 - 41 بشكل متفاوت بين محافظات جنوب البلاد، وشمال الدلتا، ومصر الوسطى ومحافظات شمال البلاد.

وتابعت الأرصاد، أنه مع بداية ساعات الليل، يسود طقس لطيف شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، في حين يكون معتدل على جنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 19-26

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 2 مايو

وعن درجات المتوقعة غدا الإثنين الموافق 2 مايو، وأول أيام عيد الفطر المبارك، على جميع محافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 الصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى24

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.