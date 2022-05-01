اعرف موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى فى الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى، تستكمل مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الأحد، بـ3 مباريات تجمع الزمالك بفريق إيسترن كومباني، ويواجه الجونة بيراميدز، فيما يلعب المقاولون ع المصري.

تفاصيل مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى

ويتساءل الكثيرون عن موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى في الدوري، في ظل اشتعال المنمافسة على صدارة المسابقة بين الأهلي والفارس الأبيض وبيراميدز.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى

وتنطلق مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى في تمام الـ9:30 مساء اليوم على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري.

مشاهدة مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى

وتأتي أهمية مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى بعدما تعادل الأهلي أمام سيراميكا في مباراة أمس، بهدف لكل فريق ليشتعل الصراع على اللقب.

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الزمالك وايسترن كومبانى اليوم بالدوري مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة.