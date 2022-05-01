الرئيس الكيني يرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 12% لمواجهة التضخم

قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الأحد 1 مايو أيار، إن حكومته سترفع الحد الأدنى للأجور في البلاد 12% على الفور لمساعدة العمال على مواجهة التضخم الذي ارتفع لأسباب منها الحرب في أوكرانيا.

ونقل بيان أصدره مكتب الرئيس عنه قوله خلال الاحتفال بعيد العمال في العاصمة نيروبي "هناك قضية ملحة بخصوص مراجعة الحد الأدنى للأجور من أجل حماية عمالنا من المزيد من تآكل قدرتهم الشرائية".

وأوضح أن الزيادة ضرورية لأنه الحد الأدنى للأجور لم يُراجع منذ 3 سنوات، كما أن تكلفة المعيشة ارتفعت.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في كينيا حاليًا 13500 شلن كيني أي ما يعادل 116 دولارًا شهريًا.

وعلى غرار الوضع في بلدان أخرى بأنحاء المنطقة، يكافح الكينيون للتأقلم مع ارتفاع أسعار السلع، بما فيها زيت الطهي والوقود، الذي تفاقم بسبب مخاوف الإمداد بعد الحرب الروسية اأوكرانية.

ويقول مكتب الإحصاء إن التضخم في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ارتفع إلى 6.47% على أساس سنوي الشهر الماضي من 5.56% في مارس آذار.

وفي الشهر الماضي أيضًا عانت كينيا من نقص الوقود، إذ توقفت حركة السير في أجزاء من نيروبي حين اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات البنزين.