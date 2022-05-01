وزيرة ألمانية تدعو مواطني بلدها للاحتفاظ بمخزونات طوارئ في المنازل

نصحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المواطنين الألمان بالاحتفاظ بمخزونات تحسبا لحدوث أزمة.

وقالت فيزر في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نشرتها اليوم:" فكروا على سبيل المثال في وقوع هجمات سيبرانية على بنى تحتية حيوية".

وأضافت فيزر:" إذا انقطع التيار الكهربائي فعليا لفترة أطول أو تم تقييد الحياة اليومية بطريقة مختلفة، فإن من المنطقي في هذه الحالة وجود مخزون طوارئ في المنازل".

في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة على أهمية الحماية المدنية:" علينا هنا أن نواكب العصر لكي نتغلب على الأزمات المتعددة كالجوائح وتداعيات المناخ وأخطار الحروب".

وطالبت فيزر بمراجعة تدابير الحماية الضرورية مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على القضايا التقنية وحسب " بل أيضا على مخزونات المواد الغذائية أو الأدوية أو مواد الإسعافات الطبية".

وأوضحت فيزر أن ألمانيا بها 299 مأوى حماية فضلا عن وجود أماكن أخرى يجري استخدامها بشكل مختلف اليوم " وسيكون من المنطقي أن نعيد تنشيط بعض منها".