السعودية وباكستان تناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة في بنك باكستان المركزي

قال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن السعودية وباكستان ستناقشان إمكانية دعم وديعة المملكة البالغة 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني من خلال تمديد أجلها "أو من خلال خيارات أخرى".

هذا وأودعت السعودية في العام الماضي 3 مليارات دولار في بنك باكستان المركزي للمساعدة في دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وتحتاج باكستان بشدة إلى تمويل خارجي مع العجز الضخم في الحساب الجاري وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يصل إلى 10.8 مليار دولار.

وقالت الوكالة إن باكستان رحبت أيضا بقرار السعودية تمديد اتفاقية لتمويل صادرات منتجات النفط الخام ومشتقاته.